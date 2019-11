Lawine dringt bis ins Dorfzentrum von Martell vor

Gegen 8.35 Uhr haben sich Martell große Schneemassen in Bewegung gesetzt und eine Lawine ging in Richtung Ortsmitte ab. Einige Häuser wurden dabei leicht beschädigt. Das genaue Ausmaß kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Haus wurde zur Sicherheit evakuiert.





Lawine Martell....8.35 UHR - 17/11/2019 Pubblicato da Christian Gurschler su Domenica 17 novembre 2019

Die Wucht der Schneemassen wird durch ein Facebook-Video sehr deutlich.Martells Bürgermeister Georg Altstätter hat inzwischen bekanntgegeben, am Montag Schulen und Kindergärten in Martell geschlossen bleiben ( wie auch jene von Abtei ).Kurz vor 9 Uhr ging im Gemeindegebiet von Martell eine weitere Lawine ab. Genaue Informationen zu diesem zweiten Abgang gibt es noch nicht. Vermutlich wurde die Straße ins Tal verschüttet. Die Freiwillge Feuerwehr Martell ist mit anderen Einsatzkräften unterwegs. Die Straße war bereits am Samstag geschlossen worden. Laut Zivilschutz können derzeit auch keine Hubschrauber-Flüge gemacht werden.

ds