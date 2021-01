Lawine im Schnalstal: Ermittlungen aufgenommen

Wie das Nachrichtenportal ANSA berichtet, nahmen die Behörden am Montagvormittag einen Lokalaugenschein am Ort des Unglückes vor, um den Lawinenabgang zu rekonstruieren.Nur so könne sichergestellt werden, ob die Lawine durch Dritte ausgelöst wurde oder ob sich die Schneemassen ohne Fremdeinwirkung gelöst hätten.

pho