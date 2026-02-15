Der Abgang ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf rund 2.400 Metern Höhe. Sechs Personen wurden von den Schneemassen erfasst. Sie konnten sich jedoch selbstständig befreien – ein Ausgraben durch die Rettungskräfte war nicht notwendig, wie die italienische Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz und überflog das Gebiet. Dabei wurde überprüft, ob sich noch weitere Personen im Lawinenkegel befinden – Verschüttete wurden glücklicherweise keine festgestellt, der Einsatz konnte nach kurzer Zeit abgeschlossen werden.<BR \/><BR \/>Der Euregio-Lawinenlagebericht meldete für den heutigen Sonntag erhebliche Lawinengefahr in mehreren Teilen Südtirols und des Trentino. Bergsportler werden zu besonderer Vorsicht aufgerufen.