Lawine im Trentino: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Die beiden Schneeschuhwanderer aus Pergine waren im Campelle-Tal unterwegs, als sich in der Nähe der Caldenave-Alm auf einer Höhe von rund 2000 Metern die Lawine löste. Weil sich die beiden nicht meldeten, schlugen Familienangehörige kurz nach 16 Uhr Alarm.Die Einsatzkräfte flogen mit dem Notarzthubschrauber in Richtung Unglücksstelle. Die Bergretter bargen den Schwerverletzten.Aufgrund von Wind und Nebel war eine Bergung mittels Hubschrauber aber nicht möglich. Auch am Abend ließ das Wetter einen Transport des Verletzten mit dem Hubschrauber ins Tal nicht zu, womit die Rettungsmaßnahmen ausschließlich am Boden fortgesetzt werden konnten.Der Verletzte musste an einen Ort gebracht werden, der mit Schneemobil oder Geländewagen erreichbar ist. Die Bergung dauerte bis in die Nacht hinein an.