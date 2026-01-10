Die Lawine löste sich entlang einer bei Skitourengehern stark frequentierten Route, wie die Bergrettung mitteilte. Über die Staatsangehörigkeit des Toten gab es vorerst keine Angaben.<BR \/><BR \/>Unterdessen sorgte eine weitere Lawine in der Apenninenregion Abruzzen für Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken. Das Bild eines gewaltigen Schneerutsches am Gran Sasso d'Italia, ging viral. Die Aufnahme zeigt eine große Schneewolke, die bis an den Waldrand der Gemeinde Isola del Gran Sasso reicht. Das betroffene Gebiet ist unbewohnt; Hinweise auf verschüttete Personen lagen vorerst nicht vor.