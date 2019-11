Lawine in Prettau: Hauptstraße und mehrere Nebenstraßen gesperrt

Glücklicherweise war die Hauptstrasse in diesem Bereich schon seit den Morgenstunden gesperrt und so sind keine Personenschäden zu verzeichnen. Es handelt sich um dieselbe Lawine die heuer am 02.02.2019 abgegangen ist.





Im Bereich sind 4 Hofzufahrten und die einzige Straßenverbindung nach Prettau SS621 unterbrochen.Die Hauptstraße und mehrere Nebenstraßen sind seit den frühen Morgenstunden gesperrt und Prettau ist derzeit nicht erreichbar.Die Bevölkerung ist aufgefordert weiterhin möglichst in den Häusern zu bleiben.Nachdem die Mobilfunknetze im Gemeindegebiet derzeit außer Betrieb sind, ist die Feuerwehrhalle durchgehend besetzt.Um 8.00 Uhr wird die Lage neu bewertet.

