Die Lawine ging gegen 11.40 Uhr an der Rudererspitze auf etwa 2.445 Metern oberhalb der Gewinges Alm ab. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge waren mehrere Skitouren-Gruppen unterwegs. Insgesamt sollen 25 Personen beteiligt gewesen sein, unbestätigten Informationen zufolge wurden zehn Personen von der Lawine erfasst. <BR \/><BR \/>Mehrere Personen wurden verschüttet. Zwei Menschen konnten nur noch tot geborgen werden, drei verletzten sich schwer, zwei weitere leicht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291848_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Notarzthubschrauber Pelikan 1, Pelikan 2, Pelikan 3 sowie der Aiut Alpin Dolomites. Auch der österreichische Rettungshubschrauber Christophorus half bei der Bergung und brachte einen VSchwerverletzen ins Krankenhaus nach Innsbruck. <BR \/><BR \/>Ebenfalls im Einsatz standen die Bergrettung, die Freiwillige Feuerwehr Ridnaun, das Weiße Kreuz, die Carabinieri sowie die Finanzpolizei.