Instabile Schneeschichten und unberechenbare Wetterbedingungen führten in den norditalienischen Regionen Trentino, Lombardei, Aostatal und Piemont zu mehreren Rettungseinsätzen.<BR \/><BR \/>Allein in den ersten sieben Tagen des Februars 2026 wurden in den Bergen zwölf Todesopfer gezählt, davon elf durch Lawinen. Der alpine Rettungskorps sprach von einer „dramatischen“ Situation aufgrund anhaltend schwacher Altschneeschichten, die von Neuschnee überlagert wurden.<h3>\r\nMehrere Unglücke im Februar<\/h3>Zu den schwersten Unglücken gehörte eine erste Serie mit fünf Todesopfern in der Valtellina-Gegend, im Trentino und im Aostatal im Februar ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawine-in-veltlin-toetet-zwei-personen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet)<\/a>. Weitere Tragödien folgten, darunter der Tod von drei französischen Skitourengehern, die in den Canali dei Vesses oberhalb von Courmayeur im norditalienischen Aostatal von einer Lawine erfasst wurden und ums Leben kamen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mehrere-todesopfer-in-italien-und-nordtirol-durch-lawinen-warnstufe-hoch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>). Mitte Februar starben in der Val Veny im Grenzgebiet zu Frankreich weitere sechs Menschen.<h3>\r\nRund 50 Prozent der Todesfälle ereigneten sich bei Gefahrenstufe „erheblich“<\/h3>Starke Schneefälle, gefolgt von Wind und steigenden Temperaturen, führen zu einer fragilen Schneedecke. Besonders in den Dolomiten galt zuletzt häufig die Gefahrenstufe 3 von 5 („erheblich“). Rund 50 Prozent der Todesfälle ereigneten sich bei Gefahrenstufe „erheblich“, die häufig unterschätzt werde. Spontane Lawinenabgänge oder Auslösungen durch einzelne Skifahrer waren häufig.<h3>\r\nExperten betonten, dass selbst erfahrene Bergsportler nicht vor Risiken gefeit seien<\/h3>Experten betonten, dass selbst erfahrene Bergsportler nicht vor Risiken gefeit seien. Risse im Schnee oder dumpfe Geräusche gelten als deutliche Warnsignale. Die Behörden raten dringend dazu, täglich die Lawinenlageberichte zu konsultieren und vollständige Sicherheitsausrüstung wie Lawinenschutzausrüstung (LVS-Gerät), Schaufel und Sonde mitzuführen. Zudem solle erwogen werden, Ausflüge zu verschieben, bis sich die Schneedecke auf natürliche Weise stabilisiert habe. Selbst für erfahrene Skifahrer sei es abseits der Pisten schwierig, sichere Routen zu erkennen.