Lawinenabgänge am Kronplatz und in Obereggen: 2 Personen verletzt

Nachdem am Samstagvormittag bereits in Lappach/Mühlwald und im Sarntal Lawinen abgegangen waren, kam es am Samstagnachmittag zu 2 weiteren Abgängen in Enneberg und in Deutschnofen. 2 Personen wurden dabei leicht verletzt.