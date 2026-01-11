In St. Anton lösten sich zuerst im Bereich Gampen die Schneemassen, die laut Leitstelle auch die Piste erreicht haben sollen. Zeugen berichteten von vier bis fünf Skifahrern, die in dem Bereich gewesen sein sollen.<BR \/><BR \/>Bis zum frühen Nachmittag wurde indes nur eine Person mit einer Armverletzung ins Spital geflogen. Gegen Mittag ereignete sich schließlich der zweite Lawinenabgang im Arlberggebiet. Am Galzig wurde eine Person durch eine Lawine leicht verletzt, jedoch nicht verschüttet.<BR \/><BR \/>Der Leitstelle wurden Sonntagvormittag weitere Lawinenabgänge gemeldet. Dabei wurden jedoch keine Personen unter dem Schnee vermutet.<h3>\r\nZweithöchste Lawinenwarnstufe<\/h3>Am Sonntag wurde vom Lawinenwarndienst für Teile Tirols und Vorarlbergs - darunter auch die Arlbergregion - die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgegeben. Es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala, also „große Gefahr“. Wintersportlerinnen und -sportler wurden im freien Gelände zu äußerster Zurückhaltung aufgerufen.