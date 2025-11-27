Mehrere Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs im freien Gelände aufgehalten haben, hieß es seitens der Gletscherbahnen. Wie viele Personen aber tatsächlich betroffen waren, blieb auch gegen Mittag weiter unklar. <BR \/><BR \/>Dass einige Teilverschüttete bereits ausgegraben worden sein sollen, wurde der APA vorerst nicht bestätigt. Fest stand hingegen, dass bei einigen der betroffenen Wintersportler ausgelöste Lawinenairbags beobachtet wurden.<BR \/><BR \/>Eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Bergrettungen, von Lawinensuchhunden sowie dreier Rettungshubschrauber war im Gange. Der Lawinenkegel wurde von den Einsatzkräften weiter intensiv abgesucht.