Frau stirbt unter Lawine auf der Seiser Alm

Kurz vor 13 Uhr wurde Alarm geschlagen: Auf der Seiser Alm war zwischen der Bergstation Goldknopf-Bahn und dem Hundskopf eine Lawine größeren Ausmaßes abgegangen und hat eine Frau erfasst, mitgerissen und verschüttet.





Sofort wurden die Bergrettung, die Carabinieri und auch die Freiwillige Feuerwehr Seiser Alm losgeschickt, um die Schneemassen abzusuchen. Auch die Rettungshubschrauber Pelikan 1 und jener des Aiut Alpin flogen zur Seiser Alm.Die Verschüttete, eine Südtirolerin, war gemeinsam mit einer Nachbarin mit Schneeschuhen unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Ersten Angaben zufolge war die Nachbarin vorangegangen und von der Lawine verschont geblieben. Ihre Freundin hingegen wurde voll erfasst und verschüttet.Da der Wanderstock der Verschütteten aus dem Schnee ragte, wusste ihre Freundin, wo suchen. Mit bloßen Händen versuchte sie verzweifelt, ihre Freundin zu befreien. Da diese aber von einer etwa einen Meter dicken Schneeschicht verschüttet war, schafften es erst die Bergretter mit Ausrüstung, die Frau zu bergen.Die Bergrettung und auch der Notarzt versuchten zwar noch, die Frau wiederzubeleben, aber vergebens. Die Frau war bereits tot. Mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 wurde sie nach Seis geflogen.Über die Identität und die genaue Herkunft des Todesopfers gibt es noch keine Angaben.Die Notfallseelsorge kümmerte sich um die verständlicherweise schwer gezeichnete Freundin der Verschütteten.Erst am Samstag wurde am Flimjoch in Ulten ein Tourengeher von der Lawine verschüttet worden. Er konnte allerdings unterkühlt gerettet werden.

ds/ih