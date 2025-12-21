Insgesamt waren 85 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt. Mitgewirkt haben die Bergrettungsdienste des Passeiertals, die Feuerwehren, das Weiße Kreuz, die Hundestaffel, die Drohnenstaffel sowie die Carabinieri und die Gemeindepolizei. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252659_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stand das reibungslose Zusammenspiel aller Rettungsorganisationen – von der Suche bis zur medizinischen Versorgung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252662_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein besonderer Dank gilt dem Skigebiet Pfelders, das der Bergrettung seit vielen Jahren regelmäßig die Möglichkeit gibt, solche Nacht- und Großübungen durchzuführen und damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im alpinen Raum leistet, heißt es in einer Aussendung der Bergrettung Moos.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252665_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252668_image" \/><\/div>\r\n