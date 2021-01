Besondere Vorsicht ist derzeit in den Bergen geboten, denn es herrscht eine erhöhte Lawinengefahr . In den Pragser Dolomiten ist am heutigen Samstag vom Dürrenstein eine Lawine niedergegangen.Im Einsatz standen der Pelikan 2 und die Bergrettung Hochpustertal. Ersten Informationen zufolge wurde glücklicherweise niemand verletzt.

