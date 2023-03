Lawinenabgang im Vinschgau endet glimpflich

Lawinenwarnstufe 3

Es war gegen 10.30 Uhr, als in Langtaufers eine Lawine abging. Diese erfasste einen Mann, der dadurch einige Meter abrutschte und zu Sturz kam. Glücklicherweise wurde der Mann nicht von der Lawine verschüttet.Der Mann wurde leicht verletzt und vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das Krankenhaus von Schlanders geflogen.Großes Glück hatte auch eine Frau aus Vintl, die im Ahrntal von einer Lawine teilverschüttet wurde. Sie konnte selbst den Notruf absetzen und zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. In Langtaufers und im Ahrntal gilt die Lawinenwarnstufe 3 – „erheblich“. Durch die Regenfälle in der Nacht auf Samstag kam es bereits zu mehreren Lawinenabgängen. Der Lawinenreport warn vor der Möglichkeit spontaner und nasser Lawinen.