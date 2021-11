Lawinenabgang: Skifahrer verschüttet und schwer verletzt

Wie die Finanzpolizei in der italienischen Gemeinde sagte, wurde der Mann am Montag von Rettungskräften gefunden und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.Bei dem Verschütteten soll es sich laut Medienberichten um einen Mitarbeiter des Skigebiets handeln, der für die Sicherheit und Erste Hilfe auf den Pisten zuständig ist.Das Schneebrett löste sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in mehr als 3000 Metern Meereshöhe vermutlich wegen der starken Winde an dem Morgen.

apa