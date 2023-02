Lawinengefahr in Südtirol erheblich – „In Zurückhaltung üben“

Lukas Rastner

„Gefahrenstellen auch für Geübte kaum zu erkennen“

Am vergangenen Wochenende musste Südtirol 2 Lawinentote beklagen (Hier lesen Sie mehr dazu). Auch wenn sich die Situation in den vergangenen etwas gebessert hat: „Die Lawinengefahr in Südtirol ist in großen Teilen des Landes nach wie vor erheblich“, sagt Rastner zu STOL.Es seien vor allem die „Schwachschichten“ im Altschnee, die sehr leicht ausgelöst werden können. „Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze, auch im Bereich der Waldgrenze.“„Die Gefahrenstellen sind recht häufig und auch für Geübte kaum zu erkennen. Die Lawinen sind teilweise groß.“An Übergängen von wenig zu viel Schnee, wie etwa bei der Einfahrt in Rinnen und Mulden, sei ist die Auslösebereitschaft höher.„Es ist so, dass derzeit eine einzelne Person eine Lawine auslösen kann“, sagt Rastner.Sein Tipp: „Sich in Zurückhaltung üben.“ Will heißen: Man sollte auf Nummer sicher gehen und auf Touren, bei denen man sich nicht zu 100 Prozent sicher ist, verzichten.