Die Informationsplattform richtet sich insbesondere an Gemeinden, Gemeindelawinenkommissionen und weitere institutionelle Partner im Bevölkerungsschutz. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/lawinen.report\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Den Euregio-Lawinenreport finden Sie hier<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Einschätzung der Lawinengefahr bildet für sie eine wichtige Grundlage, um Entscheidungen zum Schutz von Menschen und Infrastruktur vorzubereiten. Auch für Skitourengehende, Freerider und alle, die bei anderen winterlichen Unternehmungen im freien Gelände unterwegs sind, bietet der Report wesentliche Informationen: Er ermöglicht ihnen, sich vorab über die aktuelle Lawinensituation zu informieren und ihre Touren entsprechend zu planen.<BR \/><BR \/>„Der Schutz der Bevölkerung steht für uns an erster Stelle“, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher, zuständig für den Bevölkerungsschutz: „Der Lawinenreport gibt den Verantwortlichen vor Ort fachliche Orientierung, um geeignete Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vorzubereiten. Mit ihrem Einsatz leisten sie einen zentralen Beitrag zur Sicherheit. Wer sich abseits gesicherter Pisten bewegt, sollte sich vor jeder Tour ein aktuelles Bild der Gefahrenlage machen und die Route auf die Bedingungen abstimmen.“<h3>\r\n„Lawinensituation kann sich rasch verändern“<\/h3>„Die Lawinensituation kann sich rasch verändern“, weist die Direktorin des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung Michela Munari hin: „Deshalb müssen die aktuellen Informationen mit den Beobachtungen vor Ort abgeglichen werden. Der Report ist eine Entscheidungshilfe, ersetzt aber nicht die laufende Beurteilung im Gelände.“<BR \/><BR \/>Das neue Design erleichtert den Überblick über die Lawinengefahr. Zusätzliche Wetterstationsdaten und Wetterkarten erweitern das Angebot. Ein neues Schneeprofilprogramm und eine Lawinenereignisdatenbank geben Einblicke in den Aufbau der Schneedecke und dokumentierte Lawinenereignisse.