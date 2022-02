„Lawinensituation auch in den kommenden Tagen äußerst kritisch“

„Die Situation ist vor allem im Norden des Landes kritisch, dort wo es in den letzten 2 Tagen am meisten Neuschnee gab“, so Rastner zu STOL. Kritisch sei die Situation in Steilhängen ab 30 Grad, vor allem ab einer Meereshöhe von 1400 Meter.„Das Problem ist derzeit, dass man zwar viele Messwerte hat, diese aber aufgrund der Wettersituation in den vergangenen 2 Tagen nicht zu 100 Prozent verwendbar sind, weil der Wind so extrem stark geweht hat“, so Rastner. Die Kombination von frischem Schnee und Wind mache die Lawinensituation aber immer kritisch.Besteht auch die Gefahr von spontanen Lawinenabgängen, oder ist die Situation nur für Tourengeher kritisch, die ein Lawine auslösen könnten? „Die Wettersituation bessert sich zwar zurzeit, aber es gibt immer wieder Meldungen von spontanen Lawinenabgängen“, sagt Rastner. Die Situation, was spontane Abgänge anbelangt, sei aber nicht zivilrechtlich relevant.Vorsicht ist in den kommenden Tagen aber trotzdem geboten, vor allem bei Skitouren: „Die Wettersituation bessert sich zwar, aber die Lawinengefahr in steilen Hängen bleibt auch in den kommenden Tagen äußerst kritisch“, warnt Rastner.

sor