Die extremen Bedingungen am Berg machten ein Weiterführen der Suche unmöglich. Das hohe Risiko neuer Lawinen, der immer härter werdende Schnee und die Erschöpfung der Sherpa-Teams zwangen die Retter, die Arbeiten einzustellen. Angeführt wurde die Suche von Expeditionsleiter Tenjing Phurba.<BR \/><BR \/>„Die Sherpas mussten aufgeben“, berichtete der aus Teramo stammende Himalaya-Experte Davide Peluzzi, der im Rolwaling-Tal an der Errichtung des höchsten Klettersteigs der Welt beteiligt war und bereits mehrfach Expeditionen in derselben Region geleitet hat, gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.<BR \/><BR \/>Die Lawine hatte die Bergsteiger am 3. November überrascht, als sie sich auf dem Weg zu einem Hochlager befand. Trotz intensiver Suchaktionen in den Tagen danach blieb jede Spur der Alpinisten aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawine-am-yalung-ri-suche-nach-vermissten-eingestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Bei den Vermissten handelt es sich um den Südtiroler Markus Kirchler, den Italiener Marco Di Marcello, den Deutschen Jakob Schreiber sowie um die beiden nepalesischen Bergführer Padam Tamang und Mere Karki.