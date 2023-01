Lawinenunglück: 50-jähriger Carabiniere in Lebensgefahr

Am Dienstagvormittag wurde ein 50-jähriger Carabiniere bei einem Lawinenabgang am Grödner Joch verschüttet.Entgegen ersten Meldungen, wonach der Verschüttete beim Unglück starb, konnte der Mann jedoch noch reanimiert werden.Er wurde mit dem Hubschrauber nach Bozen gebracht, befindet sich aber in einem sehr kritischen Zustand.