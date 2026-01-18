<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lage-ist-heikel-acht-lawinen-tote-in-oesterreich-an-einem-tag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> war am Samstagnachmittag eine Lawine am 2.150 Meter hohen Finsterkopf im Großarltal im Bundesland Salzburg niedergegangen. Sieben Skitourengeher sind dabei verschüttet worden. Vier Mitglieder der Gruppe konnten laut Bergrettung nur noch tot geborgen werden. Die anderen wurden teils schwer verletzt.<BR \/><BR \/>„In tiefer Betroffenheit bestätigt der Österreichische Alpenverein, dass bei dem Lawinenunglück Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines vom Alpenverein organisierten Ausbildungskurses betroffen sind“, schreibt der Verein auf seiner Seite. <h3>\r\n„Große Bestürzung von Unglück“<\/h3>„Mit großer Bestürzung haben wir gestern vom Unglück im Pongau erfahren. Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freundinnen und Freunden der Verstorbenen und Verletzten. Die alpine Gemeinschaft trauert mit den Angehörigen,“ sagt Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins.<BR \/><BR \/>Der Kurs fand im Rahmen eines regulären Winterausbildungsprogramms des Alpenvereins statt. Die genauen Umstände des Lawinenabgangs werden vor Ort von Experten des Alpenvereins und von den zuständigen Behörden untersucht.<BR \/><BR \/>„In unseren Kursen stehen Risikokompetenz und Sicherheitsbewusstsein an oberster Stelle. Dieses Unglück schmerzt zutiefst. Wir stehen in engem Kontakt mit den Behörden sowie den Angehörigen der betroffenen Personen. Für die psychologische Betreuung wurde ein Kriseninterventionsteam aktiviert“, so Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport des Österreichischen Alpenvereins.