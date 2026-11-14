Der Mann erlag seinen Verletzungen, bestätigte die Tiroler Leitstelle gegenüber der APA einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Das Unglück habe sich abseits der Pisten im Bereich der Daunscharte (3.155 m) ereignet, hieß es.<BR \/><BR \/>Weitere Angaben zum Hergang und zur Identität des Mannes gab es vorerst nicht. Es handelt sich laut Leitstelle um das erste Lawinenopfer der heurigen Wintersaison in Österreich. Der Tiroler Lawinenwarndienst hatte in den vergangenen Tagen angesichts einer Frühwinter-Schneedecke in höheren Lagen bei Touren im Hochgebirge vor möglicher Lawinengefahr in neuschneereicheren Gebieten gewarnt.