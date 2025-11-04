Die Ermittlungen sollen den Ablauf des Lawinenunglücks genau rekonstruieren. Derzeit wird der Tatbestand als nicht strafrechtlich relevant eingestuft, heißt es in einer Aussendung der Staatsanwaltschaft Bozen. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, sind am Samstag unterhalb der Vertainspitze im Ortlergebiet sieben Bergsteiger aus Bayern von einer Lawine erfasst worden. Fünf von ihnen kamen dabei ums Leben ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sie-waren-zum-zeitpunkt-des-ungluecks-noch-lange-nicht-am-gipfel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).