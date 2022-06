„Leben im Alter“ – Ehemaliger deutscher Vizekanzler Franz Müntefering in Südtirol

Franz Müntefering ist ein Verfechter für aktives und selbstbestimmtes Altern und war von 2015 bis 2021 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) in Deutschland. So nutzte er bei seinem Südtirol Aufenthalt auch die Gelegenheit für einen Besuch im Seniorenzentrum Grieserhof.Der engagierte ehemalige Minister zeigte sich vom innovativen Konzept „Leben im Alter“ beeindruckt und konnte sich ein gutes Bild machen, wie zeitgemäß Südtiroler Senioren untergebracht sind.„Es ist mir wichtig, dass Menschen sich in einer Einrichtung wohlfühlen, und dass sie sich dort, soweit es den Umständen nach möglich ist, selbstbestimmt organisieren und bewegen können. Der Grieserhof ist ein sehr gutes Beispiel dafür“, freute sich Münterfering bei der Führung durch das Seniorenzentrum.„Digitale Technologien im Gesundheits- und Pflegebereich, die die Lebensqualität im Alter unterstützen und Beschwerlichkeiten erleichtern, müssen aber immer im Dienst des Menschen sein“, betonte Müntefering.Durchs Haus begleitete Christian Klotzner, Präsident der Stiftung St. Elisabeth, welche den Grieserhof seit 5 Jahren führt. „Die Menschen im Alter haben das Recht, das Wissen um technische Möglichkeiten zu bekommen und den Umgang damit auch zu erlernen“, ist auch Klotzner überzeugt.Hierzu begleitet die Eurac Research ein Projekt, das objektiv und unabhängig informiert, was es inzwischen an Technikangeboten am Markt gibt.Abschließend wartete auf den ehemaligen Minister noch eine besondere Überraschung. Der glückliche Umstand wollte es, dass genau während seines Besuches sich 2 Heimbewohner in der Kapelle im Grieserhof vermählt haben. Für das Brautpaar eine große Ehre, die Glückwünsche und die Anerkennung von Franz Müntefering zu erhalten. „Im Grieserhof gibt es auch im Alter noch gute Perspektiven“.