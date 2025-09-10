Der lange, aber wichtige Prozess der Trauerbewältigung sollte in vielen Fällen von Experten begleitet werden – deshalb bietet der BNF Hinterbliebenen und insbesondere Kindern betroffener Familien eine professionelle und einfühlsame Begleitung an.<BR \/><h3>\r\nTreffen für Trauernde zwischen fünf und 16 Jahren <\/h3>Mit dem Projekt „Lebendig trauern“, das heuer bereits zum 2. Mal stattfindet, wurde das Angebot weiter ausgebaut: Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren sowie ihre Bezugspersonen erhalten dabei die Gelegenheit, sich für jeweils einen Tag in verschiedenen Landesteilen an ausgewählten Orten zu treffen.<BR \/><BR \/>Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbindet etwas sehr Bewegendes: Sie alle haben den Tod eines ihnen nahestehenden Menschen erlebt. Begleitet werden diese Treffen von einem Team von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen. Sie gehen bei den vier Treffen, die über das ganze Jahr verteilt sind, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen behutsam und einfühlsam ein.<BR \/><h3>\r\nKinder und Jugendliche trauern anders<\/h3>Kinder brauchen ein kreatives und spielerisches Angebot, um ihre Gefühle auszudrücken und sich dank ihrer Ressourcen als selbstwirksam und handlungsfähig zu erfahren. Jugendliche trifft die Trauer in einer eh schon sehr herausfordernden Lebenssituation und sie brauchen neben dem Gespräch mit Gleichaltrigen ein Umfeld, das sie im Gefühls-erleben und den vielen Gedanken und Fragen unterstützt.<BR \/><h3>\r\nNächstes Treffen findet im Pustertal statt<\/h3>Am Samstag, 20. September, findet das nächste Treffen statt, diesmal am Edenhof der Somnias in Oberwielenbach (Percha). Dieser besondere Hof bietet alles, was Betroffenen guttut: grüne Wiesen, satte Wälder und einen besonderen Ausblick.<BR \/><BR \/>Beim Töpfern sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer innere Ruhe finden und daraus wieder neue Kraft schöpfen.<BR \/><BR \/><BR \/>Ein Todesfall bringt in der Regel das gesamte Familiengefüge aus dem Gleichgewicht. Dieser Tag soll einen Beitrag leisten, Stück für Stück wieder Balance zu finden.<BR \/><BR \/><BR \/>Für weitere Informationen und für die Anmeldung (bis Samstag, 13. September) kann man sich an <b>Gabriela Mair<\/b> am Tinkhof (Tel. 329 2640804, gabriela@farfallina.info) oder <b>Nadia Kofler<\/b> (Tel. 393 2814685, info@nadiakofler.com) wenden. <BR \/><BR \/>Dauer: Von 10 bis 17 Uhr<BR \/><BR \/><BR \/>Kosten: Ein Tag € 65,00<BR \/><BR \/>ab dem 2. Familienmitglied € 35,00.<BR \/><BR \/>Verpflegung inklusive<BR \/><h3>\r\nStimmen und Rückmeldungen zweier Mütter, die im Vorjahr teilgenommen haben <\/h3><i>„Sei es die große Tochter (11), als auch die 6-jährigen Zwillinge und ich selbst sind herzerfüllt am Abend nach Hause gefahren. Uns hat es allen 4en sehr gut gefallen und auch sehr gutgetan. Meine Kleinen haben sogar gefragt, ob wir das wieder machen könnten.<BR \/><BR \/>Die Umgebung am Pferdehof war ganz besonders, auch mit den anderen Tieren (Hund, Hasen). Die gesamte Gruppe, alle Teilnehmerinnen waren richtig nett. Wir hatten eine Verbindung, die man stark gespürt hat: wir haben alle einen oder mehrere liebe uns nahestehende Menschen verloren.<BR \/><BR \/>Es ist wirklich großartig und von unbeschreiblichem Wert, dass solche tollen Frauen diese Treffen anbieten und dass dieses Projekt vom BNF unterstützt wird!<BR \/><BR \/>Von ganzem Herzen DANKE!!!“<\/i><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><i>„Meiner Tochter und mir hat dieser Tag viel gegeben! Gabi und ihr Team haben die verschiedenen Altersgruppen sehr einfühlsam betreut und jedes Gefühl hatte seinen Platz.<BR \/><BR \/>Der Platz am Pichlerhof war natürlich hervorragend gewählt, wir haben uns gleich wohlgefühlt.<BR \/><BR \/>Dieses Angebot finde ich so wichtig und wir sind sehr dankbar, dass es organisiert und ermöglicht wird!“<\/i><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71363755_listbox" \/>