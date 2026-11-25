Die Erfahrungen der Beraterinnen und Berater zeigen ein wiederkehrendes Muster: Viele Betroffene suchen erst dann Hilfe, wenn die Situation bereits festgefahren ist. Dabei geht es meist nicht um rechtliche oder wirtschaftliche Fragen, sondern häufig stehen Überforderung durch hohe Arbeitsbelastung, hohe Erwartungen von außen, ungeklärte Rollen in der Familie oder mangelnde Kommunikation im Zentrum der Konflikte. Wird erst spät Unterstützung in Anspruch genommen, sind die Handlungsspielräume oft deutlich kleiner.<BR \/><BR \/>„Die bäuerliche Kultur ist geprägt vom Tun und Handeln. Über Sorgen, Ängste oder Konflikte zu sprechen, fällt vielen Menschen schwerer als die tägliche Arbeit zu bewältigen“, sagt Landesbäuerin Antonia Egger.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388898_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Deshalb setzt die Lebensberatung dort an, wo Lösungen beginnen: beim Gespräch. Die Beraterinnen und Berater hören zu, unterstützen dabei, Anliegen zu formulieren und erste Schritte anzudenken und umzusetzen. Nicole Irsara, die Koordinatorin der Lebensberatung für die bäuerliche Familie, erklärt: „Die Lebensberatung versteht sich als niederschwelliges Angebot. Sie ersetzt keine therapeutische oder rechtliche Beratung, kann aber Orientierung geben und frühzeitig weitere Unterstützungsangebote aufzeigen.“<BR \/><BR \/>Ob zukünftige Studien die psychische Belastung von Bäuerinnen und Bauern in Südtirol genauer erfassen werden, bleibt abzuwarten. „Es lohnt sich auf jeden Fall, genauer hinzuschauen. Nur wenn wir wissen, wo die Belastungen liegen, können wir gezielt handeln und passende Unterstützungsangebote weiterentwickeln. Sich rechtzeitig Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Gerade ein offenes Gespräch kann verhindern, dass aus Belastungen eine Krise wird“, betont Landesbäuerin Egger.