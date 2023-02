Lebensgefährlich verletzt: Rosenmontagsumzug nach Unfall abgebrochen

Der Umzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mr sinn widder da!“ (Wir sind wieder da!). Im Zug liefen laut Küßner rund 1500 Teilnehmer aus 53 Vereinen mit.Auch in anderen deutschen Bundesländern war es in den vergangenen Jahren bei anderen Karnevalsumzügen vereinzelt zu Unfällen gekommen. So wurde unter anderem 2017 ein 14-Jähriger bei einem Umzug in Rheinland-Pfalz lebensgefährlich verletzt. Auch in Neuenkirchen bei Osnabrück und in Roßleben im thüringischen Kyffhäuserkreis ereigneten sich Unfälle auf Umzügen zu Karneval.Ein Autofahrer fuhr zudem 2020 im nordhessischen Volkmarsen in einen Rosenmontagsumzug, fast 90 Menschen wurden verletzt. Der Mann wollte nach Feststellung des Landgerichts Kassel Menschen gezielt töten und verletzen und wurde wegen Mordversuchs in 89 Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung verurteilt.