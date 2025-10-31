<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hubschrauber-unglueck-pilot-nach-wie-vor-in-kritischem-zustand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das jüngste Unglück in der Gegend östlich des Gadertales hat das Problem einmal mehr verdeutlicht. <\/a>Nach dem Absturz eines Helikopters, der bei Holzschlägerungsarbeiten im Einsatz war, hatten die Rettungskräfte große Probleme mit der Verständigung und somit mit den in die Wege zu leitenden Hilfsmaßnahmen. <BR \/><BR \/>Klaus Unterweger, Landesdirektor des Zivil- und Bevölkerungsschutzes, kennt das Problem: „Im Gebiet zwischen St. Kassian und Pederü in der Fanesgruppe funktionieren keine Mobiltelefone, aber auch unser neues digitales Funknetz arbeitet nicht gut. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass das gesamte Gebiet nicht mit Strom versorgt ist und daher gibt es auch keine Sendeanlagen oder Umsetzer.“<BR \/><BR \/>Von zeitgemäßen Mobiltelefonen könnten über die Nummer 112 immer Notrufe abgesetzt werden. „Das funktioniert über Satelliten und ermöglicht es, die Position der in Not geratenen Menschen zu orten, aber die Schwierigkeiten in der Kommunikation bleiben bestehen“, sagt Direktor Unterweger. <BR \/><BR \/>Landesweit sei das analoge Funknetz durch ein digitales System, Tetra genannt, ersetzt worden. Man sei so weit, dass man das alte analoge Funknetz demnächst abgeschaltet werde. „Das Gebiet der Fanes gehört zu jenen wenigen Punkten im Land, wo es auch mit Tetra noch keine optimale Abdeckung gibt“, gesteht Unterweger. <BR \/><BR \/>Man arbeite an einer Lösung, doch einfach sei diese nicht. Es brauche vor allem eine gute Stromversorgung. Unterweger: „Diese gibt es derzeit nicht und daher tun auch die Mobilfunkanbieter nichts, denn sie müssten selbst dafür sorgen und das rechnet sich nicht.“<BR \/><BR \/>In den meisten Fällen begeben sich Hilfesuchende zu einer Hütte und verständigen von dort aus die Rettungskräfte. Dabei geht wertvolle Zeit verloren und die Rettungskräfte geraten unter Druck. Bleibt zu hoffen, dass sich bald eine Lösung für das Gebiet der Fanes abzeichnet.