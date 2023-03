Wieder Schock in Meran: Mann sticht auf Lebensgefährtin ein

Vor 3 Wochen: Attacke auf Ex-Partnerin in Brixen

Die Staatspolizei hat Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt in Meran aufgenommen: Ein zwischen 60 und 70 Jahre alter Meraner soll am Mittwochabend zwischen 19 und 19.30 Uhr in Sinich auf seine jüngere Lebensgefährtin mit einem Messer losgegangen sein. Was der Auslöser für diesen Gewaltausbruch war, ist unbekannt.Glücklicherweise wurde die Frau nur am Arm verletzt und konnte einen Notruf absetzen. Sie wurde nach einer Erstversorgung ins Meraner Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ärzte geben die Heilungsdauer der Verletzungen mit 20 Tagen an.Der Lebensgefährte der Frau wurde von Staatspolizisten sofort festgenommen.In Brixen kam es vor fast 3 Wochen mutmaßlich zu einem Mordversuch eines 50-jährigen Südtirolers an seiner Ex-Partnerin, den der gemeinsame Sohn gerade noch verhindern konnte. Der Mann hatte die 40-Jährige geschlagen und gewürgt. Er wurde festgenommen. Hier geht es zum Artikel. Der letzte Frauenmord im Burggrafenamt vor dem Tod Sigrid Gröbers ereignete sich am 18. Juli 2021. Damals hatte der 87-jährige Karl Engelmayr die 78-jährige Maria Waschgler Erb im Park des Seniorenwohnheims Lorenzerhof in der Marktgemeinde Lana mit 4 Messerstichen getötet und einige Monate später Suizid begangen.