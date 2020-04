Lebenshilfe: Telefonberatung für Menschen mit Beeinträchtigung

„Machen Sie sich Sorgen? Das ist ganz normal. Reden tut jetzt gut!“ Unter diesem Motto bietet die Lebenshilfe allen Menschen mit Beeinträchtigung, die sich in dieser schwierigen Zeit, in der jeder auf soziale Kontakte verzichten muss, mit jemandem austauschen wollen, eine Telefonberatung an.