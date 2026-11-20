Das abwechslungsreiche Programm führte die Reisegruppen nicht nur zu verschiedenen Zielen innerhalb Südtirols, sondern auch ans Meer sowie in die Berge nach Italien, Österreich und Deutschland. Ein besonderer Fixpunkt im Jahreskalender waren zudem die Familienwochen, die heuer in Gais abgehalten wurden.<BR \/><BR \/>Ob entspannte Stunden am Strand, Ausflüge in die Bergwelt oder gemeinsame Aktivitäten vor Ort: Im Mittelpunkt der Reisen stand laut Lebenshilfe vor allem das Miteinander. Das Angebot bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen, neue Orte zu entdecken und wertvolle Gemeinschaft zu erleben. Dabei seien es vor allem die vielen Begegnungen und neuen Eindrücke, die allen Beteiligten in Erinnerung bleiben.