„Lebenslänglich für Gebrüder Bianchi

Ein Schwurgericht in Frosinone hat am Montag die Brüder Marco und Gabriele Bianchi aus Colleferro südlich von Rom zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Brüder, Experten in der Kampfsportart MMA, haben laut Urteil den von den Kapverden stammenden Willy Monteiro Duarte (21) totgeprügelt.