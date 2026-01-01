Chico Forti wurde vom Aufsichtsgericht von Venedig die Erlaubnis erteilt, auf der Grundlage von Artikel 21 der Gefängnisordnung außerhalb des Gefängnisses von Verona zu arbeiten, einen Berufsausbildungskurs für Pizzabäcker zu besuchen, ehrenamtlich mit älteren Menschen zu arbeiten und Behinderten das Windsurfen beizubringen. <BR \/><BR \/>Der Antrag der Anwälte - wie Il Gazzettino berichtet - wurde angenommen, nachdem ein früherer Antrag auf bedingte Entlassung im September abgelehnt worden war. <BR \/><BR \/>Im Juni hatte Forti bereits die Erlaubnis erhalten, die Lernräume des Gefängnisses zu besuchen, und seit Februar konnte er Urlaub nehmen, um seine Mutter in Trient zu besuchen. <BR \/><BR \/>Forti war im Jahr 2000 in den USA wegen Mordes an dem Australier Dale Pike zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 2024 wurde er nach Italien überstellt.