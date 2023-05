Lebenslange Haft in Kärntner Cold Case-Mordfall

Dem marokkanischen Staatsbürger, der seit 2001 überwiegend in Italien lebt, wurde die Tötung einer 49 Jahre alten Italienerin im Jahr 2008 vorgeworfen. Ihre Leiche wurde im Völkermarkter Stadtwald gefunden. Mit der Frau hatte der Angeklagte eine Beziehung. Fünf der acht Geschworenen sahen die Schuld als erwiesen an.Die teilweise verbrannte, entkleidete Leiche der Frau war im Oktober 2008 im Völkermarkter Stadtwald gefunden worden. Die 49-Jährige war geschlagen, gewürgt und erschossen worden. Mit Brandbeschleuniger hatte der Täter versucht, die Leiche anzuzünden und Spuren zu verwischen. Es dauerte Jahre, bis die Tote identifiziert wurde.Eine DNA-Spur an ihrem Körper führte 2021 zum Angeklagten, als dieser in Italien wegen Drogendelikten in Haft war. Der Prozess war für zwei Tage anberaumt, überraschend fiel schon am Dienstag das Urteil. Verteidiger Nikolaus Rast meldete Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an, das Urteil war also nicht rechtskräftig.Staatsanwältin Sandra Agnoli hatte angesichts der heftigen Gewalt bei der Tat im Anklagevortrag von einem sogenannten „Overkill“ gesprochen und gemeint: „Es war eindeutig eine Beziehungstat.“ Der Angeklagte habe alles getan, um die Identität der Toten zu verschleiern, weil der Verdacht zuerst auf ihn, ihren Freund, gefallen wäre, sagte die Anklägerin. Sie zeigte den Geschworenen Fotos der Leiche. „Sie müssen wissen, worüber Sie heute urteilen.“