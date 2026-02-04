Bei den Produkten fehlten unter anderem Etiketten, Preisangaben und vorgeschriebene italienische Beschriftungen. <BR \/><BR \/>Zudem wurden Lebensmittel unsachgemäß gelagert und Mängel bei den Kühltemperaturen festgestellt. Eine stark vereiste Tiefkühltruhe enthielt abgepackte Lebensmittel neben offenen Säckchen mit Fisch und Fleisch.<BR \/><BR \/>Gegen den Betreiber wurde eine Geldstrafe von 1.500 Euro verhängt und Auflagen erlassen.<BR \/><BR \/>Die Kontrolle erfolgte gemeinsam mit dem Sanitätsbetrieb und wird in den kommenden Wochen fortgesetzt, um den Konsumentenschutz zu gewährleisten.