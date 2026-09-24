Mehr als die Hälfte des Wertes entfällt auf private Haushalte: Dort werden Lebensmittel im Wert von rund 7,3 Milliarden Euro weggeworfen geht aus aktuellen Zahlen des Beobachtungsprojekts Waste Watcher International hervor.<BR \/><BR \/>Pro Kopf werden in Italien demnach durchschnittlich 554 Gramm Lebensmittel pro Woche verschwendet. Damit liegt das Land noch deutlich über dem Ziel der Vereinten Nationen für 2030. Die UN streben einen Wert von höchstens 369,7 Gramm pro Kopf und Woche an.<BR \/>Die Zahlen wurden im Vorfeld des siebten Internationalen Tages zur Sensibilisierung für Lebensmittelverluste und -verschwendung veröffentlicht, der am 29. September begangen wird. Das Problem beginnt lange vor dem Einkauf: Weltweit gehen nach Angaben der Organisatoren rund 13,2 Prozent der produzierten Lebensmittel bereits auf dem Weg vom Feld bis zum Handel verloren. Gründe sind unter anderem logistische Probleme und unzureichende Möglichkeiten zur Lagerung und Kühlung. Weitere Lebensmittel werden später von Verbrauchern, Restaurants und dem Handel weggeworfen.<BR \/><BR \/>Die Verschwendung hat dabei nicht nur wirtschaftliche Folgen. Lebensmittelverluste und -verschwendung verursachen weltweit zwischen acht und zehn Prozent der Treibhausgasemissionen. Wäre Lebensmittelverschwendung ein Staat, wäre sie der drittgrößte Emittent weltweit, heißt es von den Experten. Andrea Segrè, wissenschaftlicher Leiter der Kampagne „Spreco Zero“ und des Observatoriums Waste Watcher International, sieht im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung inzwischen mehr als eine moralische Verpflichtung. Erstmals werde das Thema bei der diesjährigen UN-Veranstaltung ausdrücklich als Instrument für gesellschaftlichen Wandel betrachtet.<BR \/><BR \/>Bei einer Veranstaltung am kommenden Dienstag in Rom wird auch des zehnten Jahrestages des italienischen Gesetzes gegen Lebensmittelverschwendung von 2016 begangen. Im Gegensatz zu ähnlichen Initiativen in ganz Europa verfolgt das Gesetz zwei Ziele gleichzeitig: Verschwendung wo immer möglich zu unterbinden und zugleich Bedürftige möglichst konkret unterstützen. Die Regelungen verschaffen Rechtssicherheit in unterschiedlichen Bereichen wie Mindesthaltbarkeitsdatum, Hygienebestimmungen, Spenden, Steuerfragen oder Transportmodalitäten von geretteten Lebensmitteln.<BR \/><BR \/>Übrigens: Wie berichtet, finden Verbraucherinnen und Verbraucher auf <a href="https:\/\/bestereste.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„bestereste.it“<\/a> ab sofort zahlreiche Rezeptideen und Anregungen, wie sich Lebensmittelreste und überschüssige Lebensmittel sinnvoll weiterverwenden lassen. Die neue Website der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) möchte dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung im Alltag zu vermeiden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aus-resten-wird-neues-neue-website-gegen-lebensmittelverschwendung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>