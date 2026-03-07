Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige des Sicherheitsverantwortlichen der Handelskette. In dem Lager in Bozen waren zwischen Anfang Jänner und Mitte Februar immer wieder Lebensmittel verschwunden – insgesamt im Wert von mehr als 7.300 Euro, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Den Ermittlungen zufolge sollen die beiden Verdächtigen die Waren während der Verladearbeiten beiseite geschafft und zusätzlich auf einen Lastwagen geladen haben – offenbar ohne gültigen Lieferschein.<h3>\r\nWaren im Verkaufswert von rund 9.400 Euro sichergestellt<\/h3>Die Carabinieri beobachteten daraufhin das Lager. Als ein Sattelschlepper das Gelände verließ, wurde er bei der Autobahnausfahrt St. Michael an der Etsch–Mezzocorona gestoppt und zurück zum Lager gebracht. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten 83 Kartons mit Lebensmitteln im Verkaufswert von rund 9.400 Euro, die unrechtmäßig aus dem Lager entwendet worden sein soll.<BR \/><BR \/>Die Ware wurde sichergestellt und dem Lagerverantwortlichen übergeben. Die beiden Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt, die Ermittlungen der Carabinieri laufen weiter.