Lebensmittelvergiftung: 18-jähriger Trentiner stirbt nach Urlaub in Apulien

Aus diesem Grund führen die Carabinieri der Stadt Lecce in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sanitätsbetrieb einige Kontrollen durch, um die hygienischen und sanitären Bedingungen in dem Gebäude, in dem der junge Mann untergebracht war, zu überprüfen.Totschlag steht im Raum. Die Todesursache war – ersten Hypothesen zufolge – eine schwere Lebensmittelvergiftung durch Escherichia coli, die im Trentiner Krankenhaus diagnostiziert wurde.Der junge Mann war kurz zuvor aus Otranto (Lecce) zurückgekehrt, wo er vom 11. bis 18. September in einem Feriendorf in der Nähe der Alimini-Seen gewohnt hatte. Am Tag vor seiner Abreise traten bei dem 18-Jährigen die ersten Symptome auf, Fieber und Bauchschmerzen.Vor seiner Rückkehr nach Hause machte er angeblich noch an anderen Orten in Mittel- und Oberitalien Halt, wo sich sein Zustand so sehr verschlechterte, dass er vom 20. bis 22. September in das Krankenhaus Santa Maria del Carmine in Rovereto eingeliefert werden musste, von wo aus er dann nach Trient verlegt wurde. Es wird untersucht, was er in jenen Tagen gegessen hat und was die Infektion verursacht haben könnte.