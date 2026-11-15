<BR \/>Die Studie zeigt: Südtirol ist wirtschaftlich stark, familienfreundlich, umweltbewusst und lebenswert. Am Arbeitsmarkt punktet das Land mit stabilen Firmen, innovativen Unternehmen und einem robusten Wirtschaftsnetzwerk. Auch die Umweltbilanz stimmt: gute lokale Politik, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und geringe Belastung der Natur sichern Südtirol regelmäßig Spitzenplätze. Die Untersuchung berücksichtigt neun Bereiche, darunter Wirtschaft und Arbeit, Umwelt, Bildung, Sicherheit, Einkommen, Gesundheit sowie Tourismus und Kultur.<h3>\r\nAm Ende der Rangliste vor allem süditalienische Provinzen<\/h3>\r\n Schlusslicht ist Tarent in der Adria-Region Apulien auf Platz 107, sechs Plätze schlechter als im Vorjahr. Davor liegen Crotone und Foggia. Den größten Aufstieg verzeichnete die Dolomiten-Provinz Belluno mit einem Sprung um 29 Plätze auf Rang 31. Deutlich verbessert haben sich auch Pordenone, Venedig, Ancona, Arezzo, Pistoia und Vibo Valentia.<BR \/><BR \/> Rimini rückte um sechs Plätze auf Rang sechs vor. Insgesamt wurde die Lebensqualität in 60 der 107 untersuchten Provinzen als gut oder akzeptabel eingestuft. Die Studie bestätigt zudem ein deutliches Gefälle zwischen Nord- und Süditalien.<BR \/><BR \/>Der Nordosten mit Südtirol erweist sich als stärkste Region: Alle 22 Provinzen liegen in den beiden oberen Kategorien mit guter oder akzeptabler Lebensqualität. Größere soziale und wirtschaftliche Problemlagen konzentrieren sich dagegen weiterhin vor allem auf den Süden und die Inselregionen Sardinien und Sizilien.