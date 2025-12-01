Im aktuellen Ranking der Wirtschaftszeitung „IlSOle24Ore“ belegt das Trentino den ersten Platz, gefolgt von Südtirol und Udine.<BR \/><BR \/>Das Trentino hat seit 1990 insgesamt drei Mal das Klassement der lebenswertesten Provinzen in Italien angeführt, zudem drei zweite Plätze und neun dritte Plätze erzielt. <BR \/><BR \/>Südtirol schneidet sogar noch besser ab: mit fünf ersten, zehn zweiten und vier dritten Plätzen. <BR \/><BR \/>Am Ende der Rangliste finden sich heuer hingegen Crotone, Syrakus und Reggio Calabria.<BR \/><BR \/> „Dass das Trentino und Südtirol im Jahr 2025 unter den 107 untersuchten italienischen Provinzen an der Spitze stehen, deckt sich diesmal mit der Wahrnehmung der Menschen vor Ort“, erklärt die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore. Grundlage der Bewertung waren 90 statistische Kennzahlen aus offiziellen Quellen, die das Wohlbefinden in den Provinzen messen.<BR \/><BR \/> Für das Trentino ist die Spitzenposition vor allem eine Bestätigung der bisherigen Entwicklung: die autonome Provinz konnte bereits zwei Einzelwertungen des Jahres für sich entscheiden – den Sportlichkeitsindex sowie das urbane Ökosystem, die im September und Oktober veröffentlicht wurden. <BR \/><BR \/>In der Kategorie „Wirtschaft und Arbeit" liegen sowohl das Trentino als auch Südtirol vorne. Weniger gut schneiden beide hingegen bei „Justiz und Sicherheit" ab: das Trentino landet dort auf Platz 19, Südtirol auf Platz 32.