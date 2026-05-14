Die beiden Beamten waren gerade auf dem Weg zum Sportzentrum nach Eppan, als ein deutscher Staatsbürger während einer Fahrradtour einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Die Polizisten bemerkten eine Gruppe von Menschen, die den am Boden liegenden Mann umringten, näherten sich ihm sofort und leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein.<BR \/><BR \/>Sie sprachen sich mit dem Rettungsdienst der Einsatzzentrale Bozen ab. Die Einsatzzentrale erteilte den Beamten telefonisch Anweisungen, um einen Defibrillator, den sie aus dem nahegelegenen Sportzentrum geholt hatten, korrekt zu positionieren. Dies ermöglichte die Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen des deutschen Staatsbürgers und verhinderte so schwerwiegende Hirnschäden, wie später von den alarmierten Ärzten und Rettungssanitätern bestätigt wurde.<h3>\r\nDeutscher Tourist will sich persönlich bedanken<\/h3>Während seines anschließenden Krankenhausaufenthalts bat der 70-jährige Tourist darum, seine beiden Lebensretter im Krankenhaus zu treffen, um ihnen persönlich zu danken.<BR \/><BR \/>Auch Quästor Giuseppe Ferrari empfing die Beamten, um ihnen zu gratulieren und lobte ihren Einsatz und ihr Pflichtbewusstsein. „Sie demonstrieren die Professionalität und Menschlichkeit, die die Mitglieder der Staatspolizei auszeichnen. Ihre kontinuierliche Weiterbildung gewährleistet die Hilfeleistung für Bedürftige, sowohl im technischen Bereich als auch in der Ersten Hilfe.“