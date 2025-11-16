Die Studie zeigt: Südtirol ist wirtschaftlich stark, familienfreundlich, umweltbewusst und lebenswert. Am Arbeitsmarkt punktet das Land mit stabilen Firmen, innovativen Unternehmen und einem robusten Wirtschaftsnetzwerk. Auch die Umweltbilanz stimmt: gute lokale Politik, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und geringe Belastung der Natur sichern Südtirol regelmäßig Spitzenplätze.<BR \/><BR \/>In Sachen Bevölkerungsentwicklung sichert sich Südtirol Platz eins im gesamtstaatlichen Vergleich, unter anderem durch hohe Geburtenraten, stabile demografische Entwicklung und einen ausgewogenen Generationenwechsel. Auch in Tourismus, Kultur und Freizeitangeboten liegt die Provinz an der Spitze, gefolgt von Triest, Rimini und Rom.<BR \/><BR \/>Beim Einkommen und Vermögen landet Südtirol hinter Mailand auf Platz zwei: hohe Einkommen, stabile Immobilienpreise und starke Nachfrage nach Wohnraum spiegeln die wirtschaftliche Attraktivität wider.