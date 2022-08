Lebloser Körper eines Mannes im Caldonazzo-See gefunden

Am Donnerstagmorgen wurde im Caldonazzo-See im Trentino der leblose Körper eines Mannes gefunden. Die Leiche wurde von einigen Badegästen etwa 10 Meter vom Ufer entfernt entdeckt.

Gesehen haben die Badegäste die Leiche des Mannes am Ufer, in der Nähe des Bereichs, in dem gerade die Bergung und Entschärfung einiger Kriegsgeräte aus dem Zweiten Weltkrieg im Gange ist.



Die Carabinieri von Borgo Valsugana ermitteln den Unfallhergang und die Identität des Mannes.