Gegen 7.30 Uhr entdeckte ein Passant auf dem Forstweg zwischen Pfalzen und Irenberg eine leblose Person.<BR \/><BR \/>Neben den Bergrettern rückten auch das Weiße Kreuz samt Notarzt sowie die Finanzpolizei zum Einsatzort aus.<BR \/><BR \/>Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der 75-jährige Pusterer, der mit dem Mountainbike unterwegs war, war infolge eines natürlichen Todes verstorben.<h3>\r\nDownhiller schwer gestürzt<\/h3>Kurze Zeit später wurden die Bergretter zum Kronplatz alarmiert. Auf dem dortigen Downhill-Trail war ein 35-jähriger Italiener gestürzt und hatte sich dabei mittelschwere Verletzungen im Bereich von Bauch und Brust zugezogen.<BR \/><BR \/>Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 nahm einen Bergretter an Bord und barg den Verletzten mittels Seilwinde. Anschließend wurde er ins Krankenhaus Bruneck geflogen. Auch in diesem Einsatz stand die Finanzpolizei im Einsatz.