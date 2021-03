Leerer Kesselwaggon entgleist im Bahnhof von Ventimiglia

Der Zug mit dem entgleisten Waggon war in Richtung Frankreich unterwegs. Die Bahnverbindung Richtung Frankreich musste gesperrt werden.Feuerwehreinheiten waren an der Arbeit, um die Schienen freizumachen. Die Stromversorgung entlang der Bahnlinie nach Frankreich wurde unterbrochen. Shuttlebusse wurden eingerichtet, um Passagiere nach Menton an der Cote d'Azur zu bringen.

apa