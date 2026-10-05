Der Handlungsdruck ist groß. In Südtirol sind bereits weit über 20.000 Hektar Boden versiegelt, das entspricht knapp drei Prozent der gesamten Landesfläche. Gleichzeitig stehen aufgrund von Felsen, Gletschern, Wäldern, Seen und Schutzgebieten nur rund vier Prozent der Landesfläche für eine Besiedelung zur Verfügung. Dennoch wurden bis Frühjahr 2026 in rund 50 Gemeinden rund 3.000 Leerstände erfasst. <BR \/><BR \/>„Wir müssen die Wohnraum- und die Bodenfrage gemeinsam lösen. Jeder aktivierte Leerstand und jedes sanierte Gebäude nimmt Druck von der grünen Wiese. Kompakte Ortsstrukturen schaffen kurze Wege zu Geschäften, Dienstleistungen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Das macht Dörfer alltagstauglicher“, sagt Andreas Schatzer, Präsident der Plattform Land anlässlich des heutigen Welttag des Wohnens.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368201_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Innenentwicklung sei dabei mehr als Flächensparen. Kompakte Ortsstrukturen bringen Menschen zu Fuß in die Zentren. Wo sie einkaufen, Dienstleistungen nutzen und sich aufhalten, profitieren Handel und Gastronomie. Gleichzeitig entsteht Wertschöpfung vor Ort: Werden Gebäude saniert und wieder genutzt, schafft das Aufträge für lokales Handwerk. Diese Verbindung von Bodenschutz, Ortsentwicklung und lokaler Wertschöpfung prägt auch die Arbeit der Plattform Land. Seit Jahren setzt man sich dafür ein, bestehende Bausubstanz besser zu nutzen und Sanierungen zu erleichtern.<h3>\r\nChance für kleine Gemeinden<\/h3>Wie ein intelligentes Leerstands- und Wiedergewinnungsmanagement aussehen kann, zeigt sich in der Gemeinde Truden. „Leerstehende Gebäude sind nicht nur eine bauliche Herausforderung, sondern gleichzeitig besonders für kleine Gemeinden eine Chance, bestehende Strukturen wieder mit Leben zu füllen“, unterstreicht Bürgermeister Michael Epp. Gerade in älteren Gebäuden stecke viel Potenzial, allerdings seien Sanierungen häufig aufwendig und mit entsprechenden Kosten verbunden. „Die Gemeinde kann Rahmenbedingungen schaffen, aber letztlich braucht es engagierte Eigentümer, die bereit sind, in ihre Gebäude zu investieren“, so Epp. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig stellt sich angesichts des steigenden Wohnraumbedarfs die Frage, welches Potenzial im Gebäudebestand noch ausgeschöpft werden kann. Mit der Wohnreform habe das Land den gemeinnützigen Wohnbau eingeführt und damit eine Lücke zwischen privatem und sozialem Wohnbau geschlossen, sagt Landesrätin Ulli Mair. In den ersten 14 Monaten seit Inkrafttreten des Fördermodells seien Finanzierungen für insgesamt 220 neue Mietwohnungen beantragt worden. <BR \/><BR \/>„Um die Wohnungsnot zu verringern, brauchen wir aber die Gemeinden als Partner mit im Boot, die Bauland ausweisen und Umwidmungen vornehmen müssen“, gibt sie zu bedenken. Allein mit Bauen im Bestand werde sich der Wohnraumbedarf in Südtirol nicht decken lassen. Ausweisungen von Bauland seien daher das Gebot der Stunde. „Zunächst braucht es ein klares Bekenntnis, dann gilt es, die bürokratischen Prozesse zu vereinfachen“, sagt die Landesrätin.