<h3>\r\nErster Kontakt mit einer anderen Zivilisation<\/h3>Die wohl spektakulärste Behauptung: Im Jahr 2026 könnte die Menschheit erstmals mit außerirdischem Leben in Kontakt treten. In manchen Versionen dieser Prophezeiung ist sogar von einem großen Raumschiff die Rede, das sich im November 2026 der Erde nähert. <BR \/><BR \/>Zusammenfassungen beschreiben ein riesiges Objekt, das auf unseren Planeten zusteuert, und bringen es mit dem interstellaren Objekt 3I\/ATLAS in Verbindung. Der Tenor: Der Himmel zeige sich ungewöhnlich aktiv.<h3>\r\nKatastrophale Naturereignisse<\/h3>Eine weitere häufig zitierte Vorhersage betrifft massive Naturkatastrophen: Erdbeben, heftige Vulkanausbrüche und extremes Wetter könnten demnach im Jahr 2026 bis zu sieben oder acht Prozent der weltweiten Landfläche betreffen. Konkrete Orte oder Zeiträume nennt Baba Vanga angeblich nicht. Doch angesichts jüngster Rekordhitze in Europa, verheerender Waldbrände in Australien und Kanada sowie schwerer Erdbeben mit zahlreichen Todesopfern – etwa in Myanmar – hat diese düstere Prognose zuletzt verstärkt Aufmerksamkeit auf sich gezogen.<h3>\r\nEin Jahr zunehmender Konflikte<\/h3>Auch wachsende globale Spannungen werden Baba Vanga zugeschrieben. Manche Interpretationen sprechen gar von einem gefährlichen Wendepunkt oder einer Eskalation bis hin zu einem dritten Weltkrieg. Während das Jahr 2025 vor allem als Beginn eines Ost-West-Konflikts und als Startpunkt des „Niedergangs der Menschheit“ gesehen wird, erwarten viele ihrer Anhänger für 2026 eine weitere Ausweitung dieser Konflikte – womöglich mit globalen Konsequenzen.<BR \/><BR \/>Das endgültige Ende der Welt, so heißt es, habe Baba Vanga allerdings erst für das Jahr 5079 vorhergesagt.<h3>\r\nWendepunkt für Künstliche Intelligenz<\/h3>Ein weiterer Bereich, dem Baba Vanga laut ihren Anhängern Beachtung schenkte, ist die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Ab etwa 2026, so die Warnung, könnte KI zentrale Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft dominieren – mit tiefgreifenden Auswirkungen auf Arbeitsplätze und gewaltigen ethischen Herausforderungen. Eine Prognose, die angesichts aktueller Entwicklungen vielen gar nicht mehr so unwahrscheinlich erscheint.<h3>\r\nSchwieriges Jahr für die Weltwirtschaft<\/h3>Obwohl viele wirtschaftliche Warnungen Baba Vangas auf das Jahr 2025 datiert werden, rechnen manche ihrer Anhänger mit einer Fortsetzung der Instabilität bis ins Jahr 2026. Politische Konflikte, Naturkatastrophen oder gar ein möglicher Erstkontakt mit Außerirdischen könnten Lieferketten stören und die Finanzmärkte weiterhin belasten.<h3>\r\nEnergiegewinnung von der Venus<\/h3>Eine besonders futuristische Prophezeiung betrifft die Energiegewinnung von der Venus – angeblich für das Jahr 2028 vorgesehen. Da Raumfahrtprojekte jedoch lange Vorlaufzeiten benötigen, könnte 2026 bereits als Phase intensiver Vorbereitungen gedeutet werden – zumindest nach Sichtweise ihrer Anhänger.<h3>\r\nSynthetische Organe auf dem Weg zur Serienproduktion<\/h3>Bereits früher soll Baba Vanga vorhergesagt haben, dass synthetische Organe ab dem Jahr 2046 in Massenproduktion gehen. Solche medizinischen Durchbrüche entstehen jedoch nicht über Nacht. 2026 könnte daher als Jahr entscheidender Fortschritte gelten: etwa durch weitere Transplantationen geneditierter Schweinenieren, frühe klinische Studien zu bioartifiziellen Lebergeräten oder biogedruckte Implantate aus lebendem Gewebe – wie das bereits realisierte 3D-gedruckte Ohr.<h3>\r\nDurchbruch bei der Krebsfrüherkennung<\/h3>Nicht alle Vorhersagen sind düster. So schreiben Anhänger Baba Vanga auch eine medizinische Revolution in der Krebsdiagnostik ihrem Einfluss zu. Demnach könnte 2026 das Jahr sein, in dem sogenannte Multi-Cancer-Early-Detection-Bluttests den Sprung vom Pilotprojekt hin zu nationalen Screening-Programmen schaffen – zumindest in einem großen Land. Besonders bei schwer früh erkennbaren Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsen- oder Eierstockkrebs würden sich damit ganz neue Möglichkeiten eröffnen – begleitet von Debatten über Kosten, Fehlalarme und gerechte Zugänge.<h3>\r\nZur Person<\/h3>Baba Wanga, mit bürgerlichem Namen Vangeliya Pandeva Gushterova und oft als „die blinde Seherin“ bekannt, war eine einflussreiche bulgarische Persönlichkeit, die durch ihre angeblich prophetischen Fähigkeiten große Bekanntheit erlangte. Häufig wird sie als der „Nostradamus des Balkans“ bezeichnet – ihr Ruf reichte weit über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus und faszinierte Menschen weltweit.<BR \/><BR \/>Geboren wurde Wanga am 31. Januar 1911 in Strumica, das damals zum Osmanischen Reich gehörte (heute Nordmazedonien). Im Alter von zwölf Jahren verlor sie bei einem Unfall ihr Augenlicht. Kurz darauf begann sie, Visionen und Träume zu erleben, die sie als Botschaften aus einer anderen Welt deutete. Mit der Zeit erwarb sie sich den Ruf einer Seherin und Heilerin, deren Anhängerschaft stetig wuchs.<BR \/><BR \/>Viele von Vangas Vorhersagen sind eingetreten, darunter der Tod von Prinzessin Diana, der Untergang des russischen U-Boots Kursk und die Terroranschläge vom 11. September. Die Seherin sagte auch ihren eigenen Tod voraus und verstarb am 11. August im Alter von 85 Jahren.<BR \/><BR \/>Viele der ihr zugeschriebenen Vorhersagen können nicht bestätigt werden, und Skeptiker argumentieren, dass ihre Visionen zu vage sind, um überprüft oder widerlegt zu werden. Es gibt jedoch Vorhersagen bis zum Jahr 5079. Diese Jahr markiert laut ihren Vorhersagen das Ende der Welt.