Lehrer brutal ermordet – Mitarbeiter der Schule festgenommen

Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Seit Mittwochvormittag fehlte vom Sonderpädagogen jede Spur. Als er bis zum Abend immer noch nicht nach Hause gekommen war, schlug sein Sohn Alarm und gab eine Vermisstenanzeige bei den zuständigen Behörden auf. Die Tochter des 64-Jährigen hingegen entdeckte nach 21 Uhr das Auto des Vaters nahe der Schule, in der der Lehrer seinen Dienst versah.Die Ordnungskräfte ordneten eine Durchsuchung des Gebäudes und des umliegenden Geländes an, woraufhin sie einen grausigen Fund machten. In einem Busch hinter einer Hütte lag der Leichnam des Mannes. Der leblose Körper wies mehrere durch Messerstiche entstandene Wunden sowie Blutspuren auf.Nun, 2 Tage später, hat die Staatsanwaltschaft einen möglichen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter der Schule wird steht im Verdacht, den Sonderpädagogen getötet zu haben.Mehrere Zeugen wurden zu dem Fall bereits angehört. Zudem sollen nun die Bilder aus den Überwachungskameras der Schule sowie der nahe gelegenen Geschäfte ausgewertet werden.