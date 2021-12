Lehrer: Ein Drittel streikt

Die Lehrer in Südtirol sind erzürnt: Der Grund dafür ist die jahrelange ökonomische Benachteiligung der Lehrpersonen durch den Staat und durch das Land Südtirol, heißt es vonseiten der Lehrerschaft.Daher ist man auch in Südtirol dem gesamtstaatlichen Aufruf zu streiken gefolgt.Ersten Informationen zufolge haben sich in Südtirol 1887 Lehrer am Streik beteiligt – das sind 35,98 Prozent der gesamten Lehrerschaft.

